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لبنان

فوز أربعة أعضاء جدد في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء لبنان في بيروت... من هم؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 08:55
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جرت اليوم الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء لبنان في بيروت، حيث تنافس 20 طبيبا لاختيار 4 أعضاء جدد، منذ الساعة الثامنة صباحا، وشهدت الجولة الأولى انسحابات لعدد من المرشحين وتذكية عدد منهم، واقفلت صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية بعد الظهر وبنتيجتها فاز كل من الأطباء الان نبيه خلف 603 اصوات، بول جورج معربس 602، فادي اميل دانيال 508 وناصر فرحان رافع 448 صوتا. (الوكالة الوطنية)
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