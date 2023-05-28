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لبنان

بالصور... إخماد حريق أعشاب داخل منشآت النفط في طرابلس

Lebanon 24
28-05-2023 | 09:33
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عمل موظفو منشآت النفط في طرابلس والدفاع المدني الفلسطيني على اخماد حريق اعشاب كان قد شب داخل منشآت النفط.
 
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