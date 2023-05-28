26
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: اسم المرشح المتداول مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه
Lebanon 24
28-05-2023
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه"، داعيا الفريق الآخر الى "التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق".
Advertisement
وأسف خلال افتتاحه مستوصفا صحيا للهيئة الصحية الإسلامية واتحاد بلديات جبل الريحان في بلدة الريحان، "لوجود أصوات ترتفع لترشح مثل هؤلاء ليصلوا الى قصر بعبدا"، وقال: "نريد تفاهما وطنيا وشراكة حقيقية تحفظ البلد الذي نحرص عليه لا مرشحا بدل ضائع، في حين أن التعليمات الخارجية كانت توجه البعض في لبنان الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علنا برفضهم وصول مرشح للممانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام. من لا يريد ممثلا للممانعة هو نفسه يقول لنا "لنا جمهوريتنا ولكم جمهوريتكم" ويريد تقسيم البلد".
أضاف: "نفخر بانتمائنا إلى خيار وطني مقاوم يحفظ العباد والبلاد ولن نبدل. نريد لبلدنا ان يستقر ولن يستقر الا اذا انتخب رئيس للجمهورية يحاكي تطلعاته، وندعو من أخطأ التقدير للتفاهم وانجاز هذا الاستحقاق".
وتابع: "الازمة الاقتصادية التي ضغطت على اللبنانيين، كان هؤلاء بعض المستخدمين فيها والمروجين لها، وبالتالي كيف يريدون اليوم من الشعب أن يعول على خدماتهم فيما بعد؟ المقاومة واثقة من ربها واهلها وتلتزم الثقة في التعاطي مع كل شعبها، تتعاطى بكل برودة ازاء هذا النفاق والتآمر، في حين اننا كنا ولا زلنا نريد الشراكة ونريد تنفيذ القوانين ونحفظ مصالح شعبنا لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ كل عملهم هو التآمر على المقاومة، والشعار الذي طرحوه هو إسقاط سلاح المقاومة والتحريض عليها، والاجتماعات التي يعقدونها تأتي في هذا السياق فيما تتعاطى المقاومة ببرودة اعصاب لانها تعرف ان هؤلاء يريدون سرابا وهم واهمون ولا يعرفون الوقائع، فالمقاومة أكبر منهم واقوى منهم ومن كل من وراءهم، وهم لا يستطيعون ان يلغوا خيار المقاومة".
وقال: "بامتلاكنا سر الانتصار لن يستطيع احد في العالم ان يثني عزمنا عن المضي رغم كل الدعاية والتضليل والتسويق والمناهج التربوية ورغم السياسات في منطقتنا التي كانت تأمر بالتآمر علينا، والتي لا زال البعض ينتهجها من اجل اضعاف ارادة المقاومة لدى شعبنا".
وختم: "ما فعله شعبنا هو عمل اعجازي على مستوى التحرر والتحرير، ولو كانت المقاومة مجرد وظيفة للضغط على العدو لتجاوزها وعقد الصفقات مع من كان لعابه يسيل لعقد صفقات مع العدو، الا انها قطعت الطريق على الصفقات ولا يزال حسابنا مفتوحا حتى نستعيد آخر حبة تراب من ارضنا في كفرشوبا ومزارع شبعا والجزء الشمالي من قرية الغجر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
12:24 | 2023-05-27
27/05/2023 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-05-28
هل يعلن باسيل قبوله اسماً موحداً مع المعارضة قطعاً للطريق أمام أحد نوابه؟
11:39 | 2023-05-28
اليكم الاسماء الفائزة في انتخابات اعضاء مجلس نقابة الاطباء في بيروت
10:56 | 2023-05-28
تخوف إسرائيلي كبير من أفعال نصر الله.. هذا ما قيل في تل أبيب
10:51 | 2023-05-28
السفارة اللبنانيّة في كندا.. تقدّمٌ دائم ومستمرّ (فيديو)
10:38 | 2023-05-28
تشييع عم وزير العمل في الوردانية
10:29 | 2023-05-28
حادثة مروّعة في الفاعور... كبّل شقيقه بجنزير حديديّ داخل خيمة لحوالي 20 يوماً! (صورة)
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact