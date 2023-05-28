Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة في الفاعور... كبّل شقيقه بجنزير حديديّ داخل خيمة لحوالي 20 يوماً! (صورة)

Lebanon 24
28-05-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1071681-638208920172429797.jpg
Doc-P-1071681-638208920172429797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى فصيلة رياق في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو:

ف. ه. (من مواليد عام 1968، سوري الجنسية)
Advertisement
بتكبيل شقيقه (ع. ه. من مواليد عام 1966) بجنزير حديدي داخل إحدى الخيم منذ حوالي العشرين يومًا في محلة الفاعور، كونه يعاني من اضطرابات نفسية ويقوم بإقلاق راحة الساكنين في جواره.

على إثر ذلك، عملت الفصيلة على إحضار الأخوين، وبالتحقيق مع (ف. ه.) اعترف بما نسب إليه.

تم توقيف الأخير، وجرى تسليم (ع. ه.) إلى شقيقه الآخر بعد أخذ تعهّد منه بعدم ربطه أو إيذائه، وبتأمين الحماية والعلاج اللاّزم له، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-28
11:39 | 2023-05-28
10:56 | 2023-05-28
10:51 | 2023-05-28
10:38 | 2023-05-28
10:00 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website