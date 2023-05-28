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لبنان
تشييع عم وزير العمل في الوردانية
Lebanon 24
28-05-2023
|
10:38
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شيعت بلدة الوردانية ومنطقة اقليم الخروب، بعد ظهر اليوم، عم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الدكتور محمد بيرم، بموكب مهيب تقدمه ممثل الأمين العام ل"حزب الله" رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ممثل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله على رأس وفد كبير من الحزب التقدمي الاشتراكي، الوزير والنائب السابق علاء الدين ترو، النائب السابق محمد الحجار، مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، إمام مسجد بلدة جون الشيخ خضر عيد، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المحامي جورج خوري، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الدكتور محمد الكجك، مسؤول "حزب الله" في الجبل بلال داغر على رأس وفد من الحزب، مسؤول شعبة الوردانية في حركة "أمل" علي قاسم الحاج وشخصيات وفاعليات.
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وكانت عائلة الراحل تقبلت التعازي في منزله قبل الدفن، وتمثلت بالوزير بيرم ونجلي الراحل سلام وجميل وابن شقيق الراحل جميل جميل بيرم، والى جانبهم النائب السابق علاء الدين ترو والقاضي علي ابراهيم ورئيس البلدية علي بيرم، من ثم انضم اليهم النائب بلال عبد الله والنائب محمد رعد وبلال داغر.
وبعد الظهر نقل الجثمان من منزله محمولا على الأكف، حيث تقدم موكب التشييع حملة الأكاليل، وعند مدخل جبانة البلدة، أم إمام مسجد الوردانية الشيخ يوسف عباس الصلاة على الجنازة، ومن ثم ووري الجثمان في الثرى.
تتقبل العائلة التعازي بالراحل، في منزله بالقرب من المدرسة الرسمية في الوردانية يومي الاثنين والثلاثاء، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
لبنان
تعازي ووفيات
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