تخوف إسرائيلي كبير من أفعال نصر الله.. هذا ما قيل في تل أبيب

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن لدى الجيش الإسرائيلي تخوف كبير من أفعال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، لم تعرفه بلاده من قبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أن بلاده لم تقم ببناء قدرات لحرب إقليمية، محذرا من احتمال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وتحديدا أمام "حزب الله".

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وأشار الجنرال إسحاق بريك إلى أن لدى بلاده تخوفات كبيرة من أفعال الأمين العام لـ"حزب الله"، والتي لم تكن معروفة من قبل، حيث عزا هذا الأمر إلى تصريحات الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، خلال مؤتمر "هرتزليا" حينما قال إن "حسن نصر الله قريب جدا من ارتكاب خطأ يقود الأوضاع المتدهورة في المنطقة إلى حرب كبيرة".

وما كان من الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، إلا أن علق بعدم تهديد إسرائيل لحزبه، وأن الحرب ستنتقل إلى داخل إسرائيل، حيث أوضح الجنرال بريك أن نصر الله قد يلمح لشيء ما أو مشكلة ما داخل إسرائيل، وتتعلق بالجبهة الداخلية للبلاد.

وبدوره، أكد الجنرال بريك أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، في المؤتمر نفسه، قبل يومين، تشير إلى أن هناك أشياء تحدث تثبت أن الجيش الإسرائيلي لديه تخوف كبير من أفعال نصر الله لم تكن تعرفه إسرائيل من قبل.

وحذر الجنرال بريك من أن الجيش الإسرائيلي لم يبن قدرات عسكرية تمكنه من التعاطي مع الحرب الإقليمية على بلاده والتي يحتمل خلالها إطلاق آلاف الصواريخ يوميا على الداخل الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها ستلتهم "كل الأرض".

ودعا رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي إلى وضع أكثر من 100 ألف جندي تحت الاحتياط على أهبة الاستعداد لأي حرب مستقبلية تخوضها بلاده. (سبوتنيك)