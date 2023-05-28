السفارة اللبنانيّة في كندا.. تقدّمٌ دائم ومستمرّ (فيديو)

شُيّد مبنى السفارة اللبنانيّة في كندا عام 1909، في أحد أرقى الشوارع في العاصمة أوتاوا.

وتمّ شراء المبنى سنة 1963، ليكون المقرّ ودار السكن ومكاتب السفر.

وفي العام 2018، وللمحافظة على دار السكن، كان لا بدّ من إطلاق ورشة تصليح وصيانة وتجديد المبنى.

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أمّا بهدف مواكبة التطوّر والحداثة، وتلبيّة لحاجات الجاليّة اللبنانيّة، وتقديم الخدمات لما يُناهز النصف مليون لبنانيّ ومتحضّر من أصل لبنانيّ، أصبح من الواجب بناء وتوسيع المكاتب، فبهمة وكرم وغيرة أبناء الجاليّة، وبعد أشهرٍ من التحضيرات، بدأت الورشة في أيّام عام 2019، فيما الخدمات لم تتوقّف، وانتقلت السفارة إلى مقرّ موقت، وأكملت عملها ومسؤوليتها المعهودة.

وعلى الرغم من التحدّيات الكبيرة، انتهت الورشة وبُنيت السفارة بحسب رغبة وإصرار الجاليّة بأنّ تكون سفارتهم تُلبّي طموحاتهم، وتعكس نجاحاتهم وحضورهم المتألق قي كندا، لأنّه بالنسبة إليهم السفارة هي قطعة من لبنان الجميل الذين يفتخرون به، وينتمون إليه.