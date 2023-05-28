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لبنان

لينا طيب رافعي: ما يجمعنا مهنة نبيلة لنا شرف الانتماء اليها

Lebanon 24
28-05-2023 | 12:22
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شكرت الدكتورة لينا طيب رافعي الزميلات والزملاء كافة الذين صوتوا لها و لزملائها في لائحة "النقابة تجمعنا" خلال إنتخابات نقابة الأطباء التي أجريت اليوم، وقالت: "إني أتقدم بالشكر من الزميلات والزملاء كافة الذين صوتوا لي و لزملائي في لائحة النقابة تجمعنا والتي مثلت توافقًا بين المستقلين، وانا منهم، والقوى السياسية التي دعمت تلك اللائحة بتلاوينها كافة من تيار العزم والمستقبل والكرامة الى خريجي الدول الاشتراكية والاسلاميين والشيوعيين والقوميين والمرده. ولا يمكن ان انسى زملائي وأصدقائي الذين وقفوا معي وساندوني وامنوا لي كل الدعم. أتعهد ان احافظ على استقلاليتي وان اعمل لصالح الاطباء كافة دون تمييز لأن ما يجمعنا مهنة نبيلة لنا شرف الانتماء اليها".
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