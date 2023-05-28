دوريات راجلة على طول كورنيش الميناء.. والأهالي يرحبون

تقوم وحدات من الجيش والمخابرات وعناصر من شرطة بلدية الميناء بدوريات راجلة على طول كورنيش الميناء البحري تطبيقاً لقرار منع تواجد البسطات والدراجات النارية على الرصيف المخصص للمشاة، وقد لاقت هذ الخطوة ارتياحا لدى رواد الكورنيش.

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