Advertisement

لبنان

دوريات راجلة على طول كورنيش الميناء.. والأهالي يرحبون

Lebanon 24
28-05-2023 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1071720-638208988090749220.jpg
Doc-P-1071720-638208988090749220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقوم وحدات من الجيش والمخابرات وعناصر من شرطة بلدية الميناء بدوريات راجلة على طول كورنيش الميناء البحري تطبيقاً لقرار منع تواجد البسطات والدراجات النارية على الرصيف المخصص للمشاة، وقد لاقت هذ الخطوة ارتياحا لدى رواد الكورنيش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف كثيف متبادل بين الجيش والدعم السريع في ضاحية الحلفايا شمالي الخرطوم بحري (الجزيرة)
lebanon 24
29/05/2023 01:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: نؤكد التزامنا باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقعة في جدة (الجزيرة)
lebanon 24
29/05/2023 01:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة والذي ينتهي مساء غد ونبحث إمكانية تمديده (الجزيرة)
lebanon 24
29/05/2023 01:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع (العربية)
lebanon 24
29/05/2023 01:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24

كورنيش الميناء

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2023-05-28
17:48 | 2023-05-28
17:14 | 2023-05-28
16:55 | 2023-05-28
16:13 | 2023-05-28
15:40 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website