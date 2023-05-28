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لبنان

بيانٌ مرتقب من "المالية" و"التربية" غداً.. هذا ما سيتمّ إعلانه

Lebanon 24
28-05-2023 | 12:45
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّه سيصدر بيانٌ مشترك يوم غدٍ عن وزارتي المالية والتربية، يُقدّم حلاً بشأن أزمة الطوابع المالية المُتعلقة بطلبات ترشيح التلامذة للإمتحانات الرسمية.
 
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وزارة المالية

لبنان

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