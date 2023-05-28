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لبنان

بالصور.. مسيرات في بيروت وطرابلس إحتفالاً بفوز أردوغان برئاسة تركيا

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:06
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شهدت العاصمة بيروت مسيرة لسياراتٍ وداراجات ناريّة إحتفالاً بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في بلاده، عقب فوزه على منافسه زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة التي أقيمت، اليوم الأحد.
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وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام التركية، مُطلقين هتافات داعمة لأردوغان. 
 
إلى ذلك، أفادت المعلومات بأنّ الإحتفالات عمّت مدينة طرابلس مع فوز أردوغان بالإنتخابات التركية.
 
بدورها، ذكرت إذاعة "لبنان الحر" أن الإحتفالات بدأت في عددٍ من بلدات عكار إبتاهاجاً بفوز أردوغان، مشيرة إلى أنه سجل إطلاق نار ومسيرات سيارة للمواطنين.
 
للإطلاع على النتائج الأوليّة للإنتخابات التركية.. إضغط هنا
 
 
 
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