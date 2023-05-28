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لبنان

فيديو لأنشودة داعمة لأردوغان تنتشر في لبنان.. هكذا جاءت كلماتها

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:21
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لأنشودة جرى إطلاقها دعماً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركته الرئاسية التي خاضها ضد منافسه زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة التي أقيمت، اليوم الأحد.
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وتقول الأغنية المُترجمة إلى اللغة التركية: "باي بايٌ كمالٌ باي بايُ وسيحصد ريحَك إعصاري.. وسنسجدُ شكراً نعلنه فجر الإثنين بأيّار.. ويعود لإسلام مجده وستزهر في الصبح دياري.. سطر يا تاريخ كلامي فالنصر من الله الباري". 
 
 

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