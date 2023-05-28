فيديو لأنشودة داعمة لأردوغان تنتشر في لبنان.. هكذا جاءت كلماتها

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لأنشودة جرى إطلاقها دعماً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركته الرئاسية التي خاضها ضد منافسه زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة التي أقيمت، اليوم الأحد.

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