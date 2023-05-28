على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94500 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.