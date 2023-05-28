شقيقة مدير عام وزارة "الإعلام" في ذمة الله

غيّب الموت الحاجة ليلى محمد فلحه، شقيقة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.



تقام مراسم الدفن في جبانة بلدتها ميس الجبل غداً الاثنين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.



أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الفقيدة ومن الدكتور فلحه بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكن الراحلة فسيح جنانه.

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