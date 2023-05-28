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لبنان

"النقابات الزراعية" تستنكر قرار إغلاق محطتي الأبحاث العلمية في الهرمل وعكّار

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:59
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أعلن الاتّحاد العامّ للنقابات الزراعيّة في لبنان رفضه وإستنكاره للقرار الذي اتخذه المدير العام لمصلحة الابحاث الزراعيّة السيد ميشال إفرام، القاضي بإغلاق محطّتي الابحاث العلمية الزراعيّة في الهرمل وعكّار.
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وناشد الاتحاد المسؤولين "وعلى رأسهم وزير الزراعة ومن خلاله رئيس مجلس الوزراء وضع حد لتصرفات المهندس افرام، بإيجاد الحلول المنطقية وليس بالإغلاق، وإعادة فتح هذين المركزين لما لهما من أهمية للمزارع والقطاع الزراعي في منطقة بعلبكّ الهرمل وعكّار".
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