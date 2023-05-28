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لبنان

بالأرقام.. هكذا جاءت نتيجة إنتخابات مجلس نقابة أطباء الشمال

Lebanon 24
28-05-2023 | 11:12
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إنتخبت نقابة أطباء الشمال في معرض رشيد كرامي الدولي، أربعة أعضاء للمجلس النقابي الجديد، ومراقبين لصندوق التقاعد، وتنافس ثمانية أعضاء لعضوية مجلس النقابة.
 
وأتت النتائج كالآتي: الدكتورة لينا الرافعي 312 صوتا، الدكتور عبد الرزاق خشفة 245 صوتا، الدكتور جان الشيخ 240 صوتا، الدكتور جان موسى 230 صوتا والعضو الرديف الدكتور حسين رعد.
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وفاز بالتزكية النقيب الدكتور ايلي حبيب مراقب صندوق التقاعد يعاونه الطبيبان رشاد علم الدين ويحيى صالح.
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