بالأرقام.. هكذا جاءت نتيجة إنتخابات مجلس نقابة أطباء الشمال

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إنتخبت نقابة أطباء الشمال في معرض رشيد كرامي الدولي، أربعة أعضاء للمجلس النقابي الجديد، ومراقبين لصندوق التقاعد، وتنافس ثمانية أعضاء لعضوية مجلس النقابة.وأتت النتائج كالآتي: الدكتورة لينا الرافعي 312 صوتا، الدكتور عبد الرزاق خشفة 245 صوتا، الدكتور جان الشيخ 240 صوتا، الدكتور جان موسى 230 صوتا والعضو الرديف الدكتور حسين رعد.وفاز بالتزكية النقيب الدكتور ايلي حبيب مراقب صندوق التقاعد يعاونه الطبيبان رشاد علم الدين ويحيى صالح.