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لبنان

الحريري هنأ أردوغان عقب فوزه بالإنتخابات التركية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:02
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هنّأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة عبر تويتر وكتب: "مبروك فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية أتمنى له النجاح والتوفيق في ولاية جديدة مليئة بالتحديات الكبيرة".
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