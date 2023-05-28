الحريري هنأ أردوغان عقب فوزه بالإنتخابات التركية.. ماذا قال؟

هنّأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة عبر تويتر وكتب: "مبروك فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية أتمنى له النجاح والتوفيق في ولاية جديدة مليئة بالتحديات الكبيرة".

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