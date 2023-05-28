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لبنان
ترقبوا يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهدهُ محيط مرفأ بيروت
Lebanon 24
28-05-2023
|
13:50
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عقدت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، مؤتمراً صحفياً في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، بحضور رئيس النقابة النقيب إيلي قزي، رئيس نقابة اصحاب معارض السيارات في جبل لبنان وليد فرنسيس، وصاحب الدعوة يوسف مطر وتجار وأصحاب معارض السيارات المستعملة.
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وأعلن المجتمعون عن تنفيذ إعتصام بعد غد الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهراً، امام تمثال المغترب - مدخل مرفأ بيروت، للمطالبة بإخراج السيارات من المرفأ والغاء رسم الاستهلاك.
قزي
وتوجه النقيب قزي بـ"الشكر الى السيد يوسف مطر على دعوته الكريمة وجهوده الحثيثة لعقد هذا المؤتمر في طرابلس، المنطقة الاولى في قطاع بيع السيارات"، وقال: "أنا فخور لوجودي بين شباب طرابلس وتجارها، لقد كانت معركتنا تقوم على تعديل الشطور وهذا المطلب كان مع دولار 20 ألف ليرة، واليوم الدولار بمحيط المئة ألف، فإقرار اليوم تعديل الشطور جاء متأخّراً جداً، ومعركة النقابة الآن هي إلغاء رسم الإستهلاك ودفع جمارك كل السيارات المستوردة سابقاً والموجودة داخل المرفأ على سعر صرف (15 ألف ليرة) بالاضافة الى عدم رفع الـTVA عن 11%".
أضاف: " رفع الدولار الجمركي بهذه الطريقة غير المدروسة يعتبر تسونامي لضرب هذا القطاع وهو قرار ظالم ومجحف بحق المستوردين والتجار".
وفي الختام، طلب قزي من" الجميع الحضور الكثيف والحاشد يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بحقوق الجميع بصوت صارخ بوجه كل من يريد تدمير قطاع تجارة السيارات الذي يعتبر اهم قطاع في جميع دول العالم".
فرنسيس
ومن جهته، وجه النقيب فرنسيس" صرخة جديدة عن معاناة القطاع مع إقرار الدولار الجمركي الجديد"، مؤكداً أن" الجميع ذاهب لوقف شحن السيارات وبالتالي ستخسر الخزينة وستفقد آلاف العائلات مورد رزقها".
ولفت الى أن" الأضرار لا تقتصر فقط على أصحاب معارض السيارات إنّما على القطاعات المرتبطة بها مثل "شركات الشحن وشركات التأمين ومحلات لقطع الغيار وكاراجات الصيانة ومحلات الدواليب"، معتبراً أن "هنالك 30% من الشعب اللبناني وآلاف وعشرات العائلات اللبنانيّة ستتأثرت أوضاعهم سلباً".
وأضاف: "إن الدولار الجمركي بالنسبة لنا كمعارض سيارات ارتفع كثيراً من الـ1500 ليرة الى سعر صيرف (86 الف)، وهذا يتسبب بخسارة كبيرة مع غياب الحلول العملية لدى المسؤولين الذين لا يملكون سوى زيادة الضرائب".
وحذّر من أن" غالبية معارض السيارات ستضطر مرغمة على الإقفال جراء هذا الارتفاع الجديد للدولار الجمركي، ولن نستطيع بيع السيارات المستعملة وبعد فترة وجيزة سيتأثر صندوق الدولة نظراً لتقلص عدد المستوردين".
وختم فرنسيس: "إن وقفتنا ستكون صارخة وقوية كي لا نضطر ان نذهب بأنفسنا الى إنهيار القطاع وإغلاق مصالحنا وارزاقنا".
مطر
وفي ختام المؤتمر، قدم يوسف مطر درعاً تكريمية للنقيب قزي وأخر للنقيب فرنسيس تقديراً لعطاءاتهما وجهودهما في خدمة قطاع السيارات المستعملة.
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