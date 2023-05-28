Advertisement

لبنان

ميقاتي اتصل بأردوغان مُهنئاً بفوزه في الإنتخابات الرئاسيّة التركية

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1071775-638209057123238262.jpg
Doc-P-1071775-638209057123238262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنّأه بفوزه في الإنتخابات الرئاسية .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: الديمقراطية التركية هي الفائز اليوم
lebanon 24
29/05/2023 01:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزه "الرئاسي" في تركيا.. ماذا قال بايدن لأردوغان؟
lebanon 24
29/05/2023 01:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: 85 مليون تركي فازوا اليوم والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية
lebanon 24
29/05/2023 01:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى التوحد والتضامن
lebanon 24
29/05/2023 01:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

أردوغان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2023-05-28
17:48 | 2023-05-28
17:14 | 2023-05-28
16:55 | 2023-05-28
16:13 | 2023-05-28
15:40 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website