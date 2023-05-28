منطقة لبنانية ستشهدُ رمايات مدفعيّة وجوية.. ما القصة؟

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وبتاريخ 29/ 5/ 2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، العباسية، المالكية ويارون.كما وستقوم وحدات من الجيش بتنفيذ رمايات مدفعية وجوية نهارية وليلية، بتاريخي 24 / 5 /2023 و2 / 6 /2023 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 24.00 في حقل رماية العاقورة، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.وبتاريخي 22 و30/ 5/ 2023، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب-حمانا، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية.وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 8 / 5 / 2023 ولغاية 7 / 6 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق رأس مسقا والبحصاص وحقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".