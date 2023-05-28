وصف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بـ"العنيد"، وقال في حديثٍ عبر الـ"MTV": "مع ذلك، فإن باسيل ليس مجنوناً بالسياسة ليتفاهم مع المعارضة في مواجهة الثنائي الشيعي، واتفاقه مع المعارضة مرهون بقبول أطرافها بمرشحه إذ يبدو أنّ لديه شخصية مرشحة يفضّلها على آخرين".

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وفي سياق آخر، غرّد وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من المعيب الحملة على زيارة الأساقفة لمعلم مليتا الذي يذكر بمرحلة التحرير . حتى لو كان الإنسان حاقداً يجب ان يكون عادلاً للتذكير لم يمس أي عميل بعد التحرير . ولم يهجر أي مسيحي من مناطق الشيعة خلال الحرب . فقط للتذكير