23
o
بيروت
23
o
طرابلس
10
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تكتّم شديد
Lebanon 24
28-05-2023
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُحيطت عملية سرقة كابلات الكهرباء من الوسط التجاري بتكتم شديد، ولم تُعرف نتائج التحقيقات الأولية رغم أن خطورتها تكمن بكون منطقة السراي والمجلس النيابي كانت مسرح العملية ــ الفضيحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
29/05/2023 07:47:36
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كان حاضراً بين الأسد وابن سلمان
Lebanon 24
لبنان كان حاضراً بين الأسد وابن سلمان
29/05/2023 07:47:36
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
" تحريات أميركية" حول مصادر أموال حاكم "مصرف لبنان"
Lebanon 24
" تحريات أميركية" حول مصادر أموال حاكم "مصرف لبنان"
29/05/2023 07:47:36
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية ستشهدُ رمايات مدفعيّة وجوية.. ما القصة؟
Lebanon 24
منطقة لبنانية ستشهدُ رمايات مدفعيّة وجوية.. ما القصة؟
29/05/2023 07:47:36
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
02:45 | 2023-05-28
28/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
08:31 | 2023-05-28
28/05/2023 08:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2023-05-28
موظفو القطاع العام الى الاضراب مجددا وحديث عن "تهديد" الامتحانات الرسمية
22:02 | 2023-05-28
اتفاق مؤيدي أزعور قيد الانجاز ومعارضوه يستعدون للمواجهة
22:14 | 2023-05-28
قائد الجيش : قلقنا الأبرز إحجام الشباب المسيحي عن التطوع
22:17 | 2023-05-28
الراعي الى الفاتيكان وفرنسا ويلتقي ماكرون غدا: لتصحيح المسار الرئاسي
00:13 | 2023-05-29
أسعار الأدوية المستعصية ستزيد عشرة أضعاف.. ما السبب؟
00:06 | 2023-05-29
لبنان كان حاضراً بين الأسد وابن سلمان
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
29/05/2023 07:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact