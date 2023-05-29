اطلاق نار في زحلة.. اليكم ما جرى عند مدخل البردوني ليلاً

ادعى ليلا المحامي وسيم نصرالله ضد ا. ر بجرم محاولة قتله بعد ان اقدم ر. على إطلاق النار عليه من سلاح حربي على الطريق العام مقابل مدخل وادي البردوني في زحلة ما ادى الى اصابة نصرالله بشظايا في كوعه وفخده وفق ما جاء في الادعاء.

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