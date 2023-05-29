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لبنان

اطلاق نار في زحلة.. اليكم ما جرى عند مدخل البردوني ليلاً

Lebanon 24
29-05-2023 | 00:55
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ادعى ليلا المحامي وسيم نصرالله ضد ا. ر بجرم محاولة قتله بعد ان اقدم ر. على إطلاق النار عليه من سلاح حربي على الطريق العام مقابل مدخل وادي البردوني في زحلة ما ادى الى اصابة نصرالله بشظايا في كوعه وفخده وفق ما جاء في الادعاء.
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