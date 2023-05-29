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لبنان

مرجع حزبي: التدخل الاميركي لم يبدأ بعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2023 | 01:15
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قال "مرجع حزبي" في "قوى الثامن من اذار" خلال جلسة خاصة "إن الضغوط الاميركية الحالية التي تحاول منع انعكاس التسوية الايرانية السعودية والسعودية السورية على لبنان محدودة حتى اللحظة".
وبحسب المرجع "فإن هذا الحجم من الضغوط الاميركية لا يؤدي الى عرقلة التسوية في لبنان، بل لا يزال الاهتمام والانخراط الاميركي بالاستحقاق الرئاسي اقل من انخراط سائر الدول".
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وبرأي المرجع "فان هناك اعتقادا ان واشنطن ستكثف تدخلاتها في لبنان في المرحلة المقبلة لمنع وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، اقله خلال مرحلة قريبة، لكن هذا التدخل لم يبدأ بعد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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