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لبنان
حال المدير العام تثير الشفقة ومصدر وزاري يكشف التفاصيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-05-2023
|
01:30
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أسف مصدر وزاري لما آلت إليه وضعية أحد المدراء العامين الذي أقحم نفسه في الكيدية السياسية والتجاذبات، وسمع لرئيس أحد التيارات الذي يصوب يومياً على الحكومة، فوصلت الأمور بهذا المدير الى تهديد الموظفين ومنعهم من التواصل مع وزيرهم ،اضافة الى اللجوء الى مرجعية دينية عليا لتغطية أفعاله وإرتكاباته.
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وقال المصدر "ان هذا المدير توسل تجمعا سياسيا جديد النشأة دعمه والسماح له بالتلطي خلفه للإستمرار في مخالفاته وتجاوزاته للقانون، مما يثير الشفقة على حاله.
وأكد المصدر "أن القانون سيأخذ مجراه مهما كانت التدخلات، وان الملف الكامل لمخالفات المدير العام وتجاوزاته سيكون بين يدي المرجعية المعنية، وسيكون محور مكاشفة علنية أمام الرأي العام".
المصدر: لبنان 24
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