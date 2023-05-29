ما قيل نقطة في بحر "تخبيصات" النائبة واوساطها ترد

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يستمر "مسلسل" التسريبات والسجالات بين "نواب التغيير" بعد التسجيل الصوتي للنائبة سينتيا زرازير والذي " فضحت" فيه زملاءها" التغييريين" وارتباطاتهم، كما زعمت.ووفق الاخبار الاعلامية الجديدة المسرّبة فان ما قالته زرازير ليس سوى نقطة في بحر "التخبيصات" التي تقوم بها زميلتها بولا يعقوبيان وعلاقاتها مع أركان السلطة، وان ما خرج للعلن قد خرج، لكن ما خفي أعظم".وتضيف التسريبات "الحديثة" أن يعقوبيان خططت "للتسلل مالياً" لشراء عدد من المناصرين القريبين من زملاء لها في الدائرة الانتخابية ذاتها، من أجل جمع أخبار النواب ومشاريعهم المستقبلية عبر تقارير تصل اليها".وبحسب التسريبات فان "عددا من التقارير التي وصلت الى يعقوبيان كانت كاذبة من أجل تحصيل المال، لا أكثر ولا أقل".في المقابل ترفض مصادر النائبة بولا يعقوبيان كل هذه الاقاويل وتضعها في خانة الاكاذيب والتلفيقات والاستهداف المستمر لها لمنعها من الاستمرار في فضح السلطة الحاكمة وممارساتها".وتضيف المصادر "ان يعقوبيان لن تتردد في فضح المخالفات وشرح ما يجب شرحه للرأي العام، وأنه يجري التحضير لاطلالة اعلامية شاملة لها تتناول خلالها كل المسائل المثارة وتكشف بالوقائع ما حصل".