Advertisement

لبنان

ما قيل نقطة في بحر "تخبيصات" النائبة واوساطها ترد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-05-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1071912-638209466011368260.jpg
Doc-P-1071912-638209466011368260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر "مسلسل" التسريبات والسجالات بين "نواب التغيير" بعد التسجيل الصوتي للنائبة سينتيا زرازير  والذي " فضحت" فيه زملاءها" التغييريين" وارتباطاتهم، كما زعمت.
ووفق الاخبار الاعلامية الجديدة المسرّبة فان  ما قالته زرازير ليس سوى نقطة في بحر "التخبيصات" التي تقوم بها زميلتها بولا  يعقوبيان وعلاقاتها مع أركان السلطة، وان ما خرج للعلن قد خرج، لكن ما خفي أعظم".
Advertisement
وتضيف التسريبات "الحديثة" أن يعقوبيان خططت "للتسلل مالياً" لشراء عدد من المناصرين القريبين من زملاء لها في الدائرة الانتخابية ذاتها، من أجل جمع أخبار النواب ومشاريعهم المستقبلية عبر تقارير تصل اليها".
وبحسب التسريبات فان "عددا من التقارير التي وصلت الى يعقوبيان كانت كاذبة من أجل تحصيل المال، لا أكثر ولا أقل".
في المقابل ترفض مصادر النائبة بولا يعقوبيان كل هذه الاقاويل وتضعها في خانة الاكاذيب والتلفيقات والاستهداف المستمر لها لمنعها من الاستمرار  في فضح  السلطة الحاكمة وممارساتها".
وتضيف المصادر "ان يعقوبيان لن تتردد في فضح المخالفات وشرح ما يجب شرحه للرأي العام، وأنه يجري التحضير لاطلالة اعلامية شاملة لها  تتناول خلالها كل المسائل المثارة وتكشف بالوقائع ما حصل".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2023-05-29
02:00 | 2023-05-29
04:00 | 2023-05-29
03:55 | 2023-05-29
03:54 | 2023-05-29
03:45 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website