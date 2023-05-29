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لبنان

دمشق تتواصل وتتدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2023 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة "إن سوريا تتواصل منذ مدة بشكل دوري مع بعض الشخصيات والنواب المتحالفين معها في لبنان من اجل تنسيق تحركاتهم السياسية".
وبحسب المصادر "فإن دمشق تريد استعادة حيثية حلفائها وبناء تجمع سياسي ونيابي قريب منها بشكل مباشر وليس من حليفها حزب الله".
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وتعتبر المصادر" أن المرحلة الاخيرة شهدت تكثيف التنسيق بين دمشق وهؤلاء الحلفاء وباتت تحصل لقاءات دورية بعيدة عن الاعلام في سوريا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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