نواب حزب مسيحي بارز يتّجهون نحو التمرّد

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تحدثت اوساط سياسية مقرّبة من حزب مسيحي بارز عن أن هناك انقساما كبيرا في البيت الداخلي للحزب حول اسم مرشّح مستجد لرئاسة الجمهورية.ولفتت المصادر الى أن بعض نواب هذا الحزب يتجهون الى التمرّد على قرار رئيسه والرفض العلني لاسم المرشح وذلك لاعتبارات مرتبطة بفترة سابقة لا تتوافق مع رؤية الحزب ومبادئه.