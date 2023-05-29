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لبنان

البطريرك الراعي غادر الى روما ومنها الى باريس

Lebanon 24
29-05-2023 | 02:30
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غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند الثامنة والربع من صباح اليوم بيروت متوجهاً الى روما حيث من المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة الكاردينال بييترو بارولين، على ان ينتقل مساء الى فرنسا حيث من المتوقع ان يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً ويناقش معه الملفَ الرئاسي وازمةَ النازحين السوريين  اضافةً الى سبل معالجة الملف المالي في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي. (لبنان الحر)
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