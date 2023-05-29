معطيات مالية "إيجابيّة" عن لبنان.. ماذا ينتظرنا؟

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وأشار المرجع إلى أن هذا الأمر يعطي دلالة إلى أنَّ المنظمات الدولية الفاعلة ما زالت تُعطي لبنان مجالاً للتحرك ضمن المساعدات التي تستهدفُ الفئات الأكثر فقراً، مشيرةً إلى أن "هذا النهج قد يستمرُّ لاحقاً حتى مع بدء عملية الإصلاحات، لاسيما أن الدول ستكون معنية بتقديم المساعدات لمن يحتاجها مباشرة وليس عبر الدولة".كذلك، اعتبر المرجع أنَّ ما يجري يؤكد أن لبنان ليس معزولاً على الصعيد المالي، والإشارة الأكثر أهمية هنا ترتبطُ بخطوة تأخير إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الضعيفة في إطار مكافحة تبييض الأموال، إذ تمّ منحهُ فترة سنة لإنجاز الترتيبات اللازمة، وعلى الإلتزام بذلك فعلياً.