إضراب "موظفي الدولة".. هل سيستمر؟

شدّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر على أن زيادة الـ4 رواتب التي أقرت لا قيمة لها لأنّها تتراوح ما بين 46$ و64$ لموظفي الفئة الرابعة والثالثة لتصل إلى 200$ للفئة الأولى.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشارت نصر إلى أنَّ "ب دل النقل يكفي الموظف روحة بلا رجعة إلى جانب إنعدام خدمات الاستشفاء للموظفين عبر تعاونية موظفي الدولة"، مؤكدة أن "إضراب الموظفين مستمرّ مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً".

كذلك، رفضت نصر ربط الزيادات بحضور الموظفين وإنتاجيتهم ووضعها كرؤية للإصلاحات في الإدارة العامة لخطورة الأمر، بحيث يصبح الموظف خاضعاً للموظف الأعلى رتبة وليس للقوانين.