سلاح حربي بوجه الاستاذ... هذا ما حصل في احدى جامعات لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "ح.ح" على شهر سلاح حربي بوجه احد الاساتذة داخل جامعة "دار الزهراء" في ابي سمراء، وذلك نتيجة خلاف بين الاستاذ وأحد اقارب المدعو "ح.ح".



وعلى الفور حضرت دورية من مفرزة استقصاء الشمال الى المكان وعملت على توقيفه واقتياده الى التحقيق، كما اقدمت على مصادرة سلاحه الحربي.

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