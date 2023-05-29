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لبنان

سفير لبنان في أكرا عميدًا للسلك الديبلوماسي في غانا

Lebanon 24
29-05-2023 | 03:54
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تسلم سفير لبنان في أكرا ماهر خير عمادة السلك الديبلوماسي في غانا من سلفه سفير بوركينا فاسو بينغرينوما زاغري لانتهاء مهامه.  وأقيم للمناسبة احتفال تم خلاله التسلّيم والتسلم في حضور وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشوي، رئيس المراسم في وزارة الخارجية السفير هنري تاتشي مينسون وكبار المدراء في الوزارة وسفراء ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الديبلوماسي وإعلاميين. 
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أشاد السفير خير بوزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا وقال: "أشكر  للوزيرة بوتشوي جهودها لتعزيز العلاقات الودية مع السلك الديبلوماسي ما ساعد على تسهيل واجبات السفراء في غانا"، كما أثنى على عمل سلفه. 

ولفت إلى أنه سيقوم بـ "كل ما في وسعه لتحقيق الأهداف المرجوة التي تصبّ في إطار تعزيز العلاقات بين غانا والسلك الديبلوماسي"، متعهدا بـ "العمل مع أصحاب المصلحة على تحقيق كل ما فيه خير للسلك "،  متطلعًا إلى دعم الوزارة والسلطات الغانية للقيام بمهمته بنجاح. 

وأمل في أن "تستمر وزارة الخارجية والسلطات الغانية، كالعادة في الإسراع في توفير التسهيلات اللازمة، عند الحاجة ، لأتمكّن من النجاح في مهمتي" ، وأعرب عن تقديره لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو-أدو  لـ "التزامه تعميق العلاقات بين غانا ولبنان". 

وفي الختام تسلّم خير مطرقة العمادة من سلفه.
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