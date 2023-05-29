قائد الجيش استقبل السفيرين السعودي والمصري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتناول البحث سبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.





كما استقبل سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد أحمد عبد المقصود، وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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