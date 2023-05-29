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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرين السعودي والمصري

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:00
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتناول البحث سبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.

 
كما استقبل سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد أحمد عبد المقصود، وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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واستقبل وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC" وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
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