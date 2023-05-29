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لبنان

مجهول يوزع المخدرات على المروّجين في مناطق الشمال... اليكم ما حصل

Lebanon 24
29-05-2023 | 03:44
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج وتوزيع المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتوزيع المخدرات على المروّجين في مناطق الشمال. 
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الموزّع وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:
- م. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني) 
بتاريخ 18-05-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة بزال العكّاريّة، على متن سيارة نوع "بي إم" تمّ ضبطها. بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ /275/ "طبّة بلاستيكية" بداخلها مادّة الكوكايين، إضافةً إلى ضبط هاتفين خلوييَن.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين في مناطق الشمال، وأنه يقوم باستلام المخدّرات من أحد التّجار عند محلّة "مفرق برقايل"، ثمّ يوزّعها على المروّجين ويستلم ثمنها منهم، وبعد ذلك يُسَلِّم المبالغ المالية للتاجر بعد اقتطاع أجرته من العملية.
تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورّطين آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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