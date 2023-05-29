ماذا توقع أحد الوزراء بشأن وصول فرنجية إلى الرئاسة؟

توقع وزير الإعلام زياد مكاري وصول رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أنّ "رئيساً من التكنوقراط لا يتماشى مع ما تتطلبهُ المرحلة"، وقال: "فرنجية يُؤمن بالحوار مع حزب الله كما أنه يتمتعُ بعلاقات جيّدة مع المحيط العربي كسوريا".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، سأل مكاري: "كيف يمكن لقوى المعارضة أن تتفق على إسم لا يتمتع بمشروعٍ سياسي؟".

وعن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد مكاري ان إقالة سلامة هي إحدى الخيارات المطروحة إلا أنّ ذلك يتطلب ثلثي مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ النقاش في الحكومة تناول الانعكاسات الاقتصادية للاستقالة، مرجحاً أن يبقى سلامة في موقعه حتى انتهاء ولايته.

وعن افتتاح بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023 وإطلاق وثيقة بيروت، شدد مكاري على أن الحرية والتعددية يميزان لبنان منذ البداية، ولذلك أتت الوثيقة باللغة العربية، الفرنسية، الإنكليزية، والأرمنية.

وعن تلفزيون لبنان، أشار مكاري إلى المساعي التي يقوم بها لإعادة نهضة التلفزيون من خلال شبكة برامج جديدة قادرة على إدخال الأموال، مشيراً إلى أن هدفه الأساس هو المحافظة على الموظفين وعلى لقمة عيشهم.