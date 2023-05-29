Advertisement

لبنان

ماذا توقع أحد الوزراء بشأن وصول فرنجية إلى الرئاسة؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1071969-638209553369425875.jpg
Doc-P-1071969-638209553369425875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع وزير الإعلام زياد مكاري وصول رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أنّ "رئيساً من التكنوقراط لا يتماشى مع ما تتطلبهُ المرحلة"، وقال: "فرنجية يُؤمن بالحوار مع حزب الله كما أنه يتمتعُ بعلاقات جيّدة مع المحيط العربي كسوريا". 
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، سأل مكاري: "كيف يمكن لقوى المعارضة أن تتفق على إسم لا يتمتع بمشروعٍ سياسي؟". 
 
وعن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد مكاري ان إقالة سلامة هي إحدى الخيارات المطروحة إلا أنّ ذلك يتطلب ثلثي مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ النقاش في الحكومة تناول الانعكاسات الاقتصادية للاستقالة، مرجحاً أن يبقى سلامة في موقعه حتى انتهاء ولايته.
وعن افتتاح بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023 وإطلاق وثيقة بيروت، شدد مكاري على أن الحرية والتعددية يميزان لبنان منذ البداية، ولذلك أتت الوثيقة باللغة العربية، الفرنسية، الإنكليزية، والأرمنية.
وعن تلفزيون لبنان، أشار مكاري إلى المساعي التي يقوم بها لإعادة نهضة التلفزيون من خلال شبكة برامج جديدة قادرة على إدخال الأموال، مشيراً إلى أن هدفه الأساس هو المحافظة على الموظفين وعلى لقمة عيشهم.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-05-29
05:00 | 2023-05-29
06:50 | 2023-05-29
06:46 | 2023-05-29
06:40 | 2023-05-29
06:32 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website