Advertisement

لبنان

منخفض جوي من تركيا إلى لبنان.. الأمطار عائدة!؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1071978-638209577794058452.jpg
Doc-P-1071978-638209577794058452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئياً الى قليل الغيوم وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:
منخفض جوّي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس ربيعي متقلّب حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائمٌ جزئياً الى غائم أحيانًا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، كما يتشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال أن تكون غزيرة احيانًا شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء.
الثلثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض درجات الحرارة على الساحل الشمالي، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

الخميس: مشمس اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 27 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 10 و 35 كم/ س، و45 كم/س شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط الى سيئ احيانًا خاصة على المرتفعات بسبب الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60 و90 %.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: 21°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,29

ساعة غروب الشمس: 19,42


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-05-29
05:00 | 2023-05-29
06:50 | 2023-05-29
06:46 | 2023-05-29
06:40 | 2023-05-29
06:32 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website