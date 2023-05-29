خلال قيامه بعمله تعرض لصعقة كهربائية... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الشاب "ي.غ" لصعقة كهربائية اثناء تاديته عمله في منطقة البحصاص في طرابلس.

وفور وقوع الحادثة، تم نقل المُصاب الى "المستشفى الاسلامي" حيث سيخضع لعملية جراحية نتيجة تعرضه لعدد من الحروق.