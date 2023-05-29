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لبنان

نائبٌ يكشف عن "معلوماته" الرئاسيّة.. "القرار اتّخذ" وهذا ما سيشهده مجلس النواب

Lebanon 24
29-05-2023 | 05:20
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رأى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أنّ من "حق الأحزاب المسيحية الطبيعي التوحد والاتفاق على اسم مرشّح لرئاسة الجمهورية"، وقال: "معلوماتي أنّ الأحزاب المسيحية لم تتوصّل حتى الآن إلى اتفاق رسمي في الملف الرئاسي".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال البعريني: "ملتزمون وملزمون بعدم مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وننتظر لاتضاح الأمور قبل اختيار دعم أي مرشّح، ونحن لسنا من ضمن الـ65 صوتاً التي تحدّث عنها النائب أديب عبد المسيح لمرشحهم للرئاسة".
 
ولفت البعريني إلى أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا في الانتخابات الرئاسية"، وقال: "تعهدنا بين بعضنا (كتكتل) أن يكون موقفنا الحاسم بالنسبة للرئاسة داخل مجلس النواب، وأتوقّع عدم حصول جلسة لانتخاب الرئيس في الوقت القريب".
 
ولفت البعريني إلى أنّ "قرارنا في الانتخابات الرئاسية اتُخذ ولن نفصح عنه إلاّ خلال جلسة الانتخاب"، معلناً أنهُ "سيُسمّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة إذا قرر الأخير العودة إلى الحياة السياسية".
وختم: "السعودية لا تتدخل بأسماء رئاسة الجمهورية والسفير وليد البخاري لم يسمِّ أحد خلال لقائنا معه، وعلاقتنا مفتوحة".
 
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