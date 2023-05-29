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لبنان

موعد جلسة مجلس الوزراء تحدّد.. متى ستنعقد؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 05:31
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علم "لبنان24" أنّ مجلس الوزراء سينعقد عند السّاعة 9 صباحاً يوم الأربعاء 31 أيار الجاري، في السرايا.
 
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى وزير العدل هنري خوري موضوعهُ عقد اتفاقٍ بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف أنا كوساكوفا ورفاقها. 
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وأشار نص الكتاب إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع هذا الإتفاق. 

للإطلاع على نص الكتاب كاملاً.. إضغط هنا
 
 
 
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