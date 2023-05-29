موعد جلسة مجلس الوزراء تحدّد.. متى ستنعقد؟

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى وزير العدل هنري خوري موضوعهُ عقد اتفاقٍ بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف أنا كوساكوفا ورفاقها.

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