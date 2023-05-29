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لبنان

إعتباراً من 20 حزيران.. ترقبوا ما سيشهده مطار بيروت!

Lebanon 24
29-05-2023 | 05:49
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كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود ان "الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران"، متوقعاً ان "تكون أعداد القادمين الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مرتفعة جداً بحيث ستتعدى الحركة اليومية خلال فصل الصيف الـ15 ألف راكب وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف تموز الى نهاية آب المقبلين".
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وفي بيان، ناشد عبود  "القيمين على مطار بيروت العمل على رفع جهوزية المطار على المستويات كافة وتأمين الكهرباء والتبريد وحسن الإدارة، وذلك ليكون المطار على أتمّ الجهوزية من أجل استقبال المغتربين والعاملين في الخارج والسياح القادمين الى لبنان، والحيلولة دون الوقوع في بعض المشاكل التي شهدناها في السنوات السابقة"، مشدداً على "ضرورة إتخاذ كل الإحتياطات حتى لا نقع في المحظور في عز الموسم السياحي".
 

وقال: "الجميع يعلم ويقدر الوضع المالي والنفسي للموظفين العاملين في المطار، لكن على الرغم من ذلك علينا تقديم أفضل الخدمات للمسافرين"، مشيداً في هذا الإطار، بالدور الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست" وبالدعم الكبير والدائم الذي تقدمه لمطار بيروت".

وأعلن عبود أن "سوق قطع التذاكر في لبنان يشهد نمواً ملحوظاً في عام 2023 تبلغ نسبته بحوالي 68 في المئة مقارنة مع العام 2022، الأمر الذي يؤكد ان البلد عاد لينتظم وعاودت الناس الإنفاق على السفر". (الوكالة الوطنية)

 
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