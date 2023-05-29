إجتماعات "مالية" مهمّة لميقاتي اليوم.. ودعوة لإنعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المُقبل

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد عند التاسعة من صباح الاربعاء المقبل في السرايا لبحث "موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل".

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نشاط السرايا

وكان رئيس الحكومة اجتمع في السرايا اليوم مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور واطلع منه على نتائج إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين.



وأعلن منصور بعد الاجتماع: استقبلني دولة الرئيس ميقاتي هذا الصباح للاستيضاح عن عملية تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، ووضعته في الصورة الكاملة، فلبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا، وهي فترة طويلة، لكن هذه الاجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات.

وقال: "يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا اعتقد بأنه يمكننا أن نتكلم عن أي اجراءات تتعلق بـ"الادراجات" وما خالفها وكل الاخبار التي انتشرت الأسبوع الماضي. ولقد كان لبنان ممثلا خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهدا كبيرا لمناقشة هذا التقرير، وان شاء الله نرى النتائج في التقرير الذي سينشر الشهر المقبل".

أضاف: "أشكر في هذه المناسبة كل الجهات التي دعمتنا ، كما اشكر الفريق المؤلف من العاملين في هيئة التحقيق الخاصة ومن القضاة".

وقال: "هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة الى بعض نقاط القوة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام اخر لنا".

ورداً على سؤال، قال: "إن عملية التقييم تتم وفق اجراءات معينة ومعابير وبالتالي كان النقاش جديا وضاغطا لمناقشة مدى الالتزام في هذه المعايير، وبانتظار صدور التقرير ليس من الضروري القيام بأي استنتاجات أو تأويلات".



البنك الدولي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وأعلن بلحاج بعد اللقاء:" تم عرض العلاقة بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى التمويل والتعاون التقني. وكنا قد مولنا مشروعا مهما بمبلغ قدره 300 مليون دولار للتغطية الاجتماعية، ونحن في صدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة.



وزير الطاقة

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس ميقاتي أوضاع الوزارة ، مشيراً رداً على سؤال يتعلق بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، الى انه عند وصول الكميات الإضافية من الفيول العراقي التي نبادلها "بالغاز اويل"، فان ساعات التغذية ستترتفع، ونحن نعمل لزيادة الكمية من 80 الف طنا شهريا، الى 160 الف طن بالنسبة لاشهر تموز واب وايلول، مما يؤدي الى مضاعفة ساعات التغذية، إضافة الى الكهرباء المؤمنة بواسطة شراء الفيول عبر مصرف لبنان ضمن آلية سلفة الخزينة، مما يؤدي الى زيادة 3 ساعات إضافية ايضا من الكهرباء، ولكن علينا انتظار كمية الفيول من العراق.

وعن تفاوت ساعات التغذية الكهربائية بين منطقة واخرى قال: "أتمنى ان تصدر مؤسسة كهرباء لبنان بشكل شفاف جداول توزيع الكهرباء وعدد الساعات تحديداً في كل منطقة".



مستقلون من أجل لبنان

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" الذي يضم شخصيات مسيحية مستقلة.

وتحدث بعد اللقاء باسم الوفد المحامي عيسى نحاس الذي قال: "أولاً، يرى اللقاء انه لا بديل للبنان عن ميثاقه الوطني القائم على العيش المشترك والحوار الدائم والمشاركة في الحكم ضمن صيغة التفاعل بين المكونات التي تنتج دورا رياديا للبنان، ليبقى كما نادى به الإرشاد الرسولي والقديس البابا يوحنا بولس الثاني اكثر من وطن، إنه رسالة".

وأضاف: "ثانياً: ضرورة إجراء حوار بين اللبنانيين يهدف إلى وضع الأسس الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والقطاعية للانطلاق ببرنامج جامع يوحد لبنان على خطة تعيد له دوره. ثالثا: صياغة قانون انتخاب عصري يراعي التمثيل الصحيح يؤدي إلى قيام دولة مدنية عبر دوائر اتتخابية تراعي الاختلاط والتمثيل المتوازن والفعال، اضافة الى صياغة قانون عصري للاحزاب. رابعاً: دور اقتصادي قائم على تعاون القطاعات الاقتصادية في سبيل انتاج سياسة اقتصادية اجتماعية محورها الأساس كرامة الإنسان. كما يدعو اللقاء إلى مشاركة لبنان في التعاون العربي الاقتصادي. خامساً: انتاج سياسة نقدية واسترداد الدولة لتبادل العملات على أسس علمية مدروسة قائمة على توسع الكتلة النقدية وتشجيع الاستثمارات وربط سعر الصرف بالمعايير الاقتصادية والميزان التجاري. سادسا: حل أزمة اللجوء السوري بالحوار مع الدول المعنية والمجتمع الدولي، والدعوة إلى تشكيل وفد وزاري لبناني يقوم ببدء حوار مع الدولة السورية لعودة جميع اللاجئين السوريين الى بلادهم. سابعا: دعوة النواب إلى المبادرة فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال انتظام المؤسسات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية كافة".

واجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الإجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإجتماع مع وزير الطاقة

الإجتماع مع وفد "مستقلون من أجل لبنان"

الإجتماع مع سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى