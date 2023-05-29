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لبنان

هذا ما حصل اليوم على أوتوستراد نهر ابراهيم!

Lebanon 24
29-05-2023 | 06:10
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة حادث تصادم بين مركبتين على أوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل.
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