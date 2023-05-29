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لبنان

"أعطال" تُصيب خزانات مياه تغدي مناطق جنوبية.. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2023 | 06:32
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بعد متابعة "لبنان24" مع رئيس مصلحة مياه الزهراني في تفاحتا، تبيّن أن هناك 3 آبار تعمل من أصل 7 آبار، وذلك بسبب اعطال في اربع طلمبات تحتاج إلى التصليح.
وبعد التواصل مع رئيس المصلحة، تبين وجود تعديات من داخل غرفة خزان مياه في بلدة الشرقية وخزان مياه في حي الغبرا في بلدة النميرية اللذين يغزيان عدة بلدات مجاورة ومن ضمنهم بلدة زفتا، والتي يعاني اهلها من انقطاع للمياه منذ حوالي السنة، وقد طالبوا المعنيين بمعالجة الموضوع، فجاء الرد بأن السبب هو التعديات على الخزانات المذكورة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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