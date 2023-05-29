Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الثقافة.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1072027-638209764238279755.png
Doc-P-1072027-638209764238279755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – قصر الصنائع، وفدا من لجنة فعاليات "صيف صور 2023"، ضم: وليد الطويل وخضر عكنان من المجلس البلدي، رئيس جمعية "الفرح الاعلامية" علوان شرف الدين مع وفد ضم :غادة دايخ، كوثرعيسى وايمن شحادة.
Advertisement
 
وقد تم البحث خلال اللقاء، في موضوع  فعاليات صيف صور 2023 وافتتاح جمعية "الفرح"  لشارع المشاة في المدينة، حيث سيقام سلسلة من البرامج والنشاطات الثقافية المتنوعة والمميزة.
 
وعرض عضو المجلس البلدي لمدينة صور وليد الطويل للتحضيرات الميدانية واللوجستية التي تستعد لها البلدية قبيل فصل الصيف.
 
 
بدوره، اطلع شرف الدين الوزير المرتضى على البرنامج المقرر لهذا العام ضمن فعاليات شارع المشاة.وتم عرض فيلم وثائقي عن الموضوع، مؤكداالاهمية الثقافية للمدينة.
 
وأشار شرف الدين الى الفعاليات التي كانت تقام سنويا قبيل جائحة كورونا، لافتا الى ان "التحضيرات قائمة على قدم وساق لابقاء مدينة صور المدينة الاولى في لبنان على صعيد جذب السياح العرب والاجانب".
 
وتمنى المجتمعون على الوزير المرتضى، رعاية وحضور اطلاق الفعاليات في 9 حزيران المقبل. وقد وافق الوزير.
 
ونوه الوزير المرتضى بموقع مدينة صورالعريق تاريخيا وحضاريا،وبالتعايش والألفة بين اهل المدينة"، معربا  عن استعداد الوزارة "ووفق الامكانيات المتوافرة العمل على تعزيز وتفعيل الجانب  الثقافي في مدينة صور، لا سيما وانها من اول مدن البحر المتوسط".
 
 
 والتقى المرتضى، العميد المتقاعد فضل ضاهر وتداول واياه شؤونا ثقافية مرتبطة بالرقمنة، واثرها على الوعي  الثقافي بإشكالية اسماء الشوراع لاسيما في مدينة بيروت، ووجوب بث الوعي لجهة حقوق الانسان وارتباطها بالقيم الاخلاقية الجامعة بين اللبنانيين.


وجرى الاتفاق على عقد ندوات في المحاور الثلاثة المذكورة تمهيدا لانبثاق لجان تعمل على تقديم الطروحات اللازمة.
 
 
وكان قد استقبل المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية، القاضية زينة حيدر احمد والقاضية هالا ابي حيدر، وتداول واياهما  شؤونا عامّة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2023-05-29
13:20 | 2023-05-29
13:14 | 2023-05-29
12:50 | 2023-05-29
12:38 | 2023-05-29
11:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website