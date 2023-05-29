سلسلة لقاءات لوزير الثقافة.. هذا ما تمّ بحثه

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – قصر الصنائع، وفدا من لجنة فعاليات "صيف صور 2023"، ضم: وليد الطويل وخضر عكنان من المجلس البلدي، رئيس جمعية "الفرح الاعلامية" علوان شرف الدين مع وفد ضم :غادة دايخ، كوثرعيسى وايمن شحادة.

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وقد تم البحث خلال اللقاء، في موضوع فعاليات صيف صور 2023 وافتتاح جمعية "الفرح" لشارع المشاة في المدينة، حيث سيقام سلسلة من البرامج والنشاطات الثقافية المتنوعة والمميزة.



وعرض عضو المجلس البلدي لمدينة صور وليد الطويل للتحضيرات الميدانية واللوجستية التي تستعد لها البلدية قبيل فصل الصيف.



بدوره، اطلع شرف الدين الوزير المرتضى على البرنامج المقرر لهذا العام ضمن فعاليات شارع المشاة.وتم عرض فيلم وثائقي عن الموضوع، مؤكداالاهمية الثقافية للمدينة.



وأشار شرف الدين الى الفعاليات التي كانت تقام سنويا قبيل جائحة كورونا، لافتا الى ان "التحضيرات قائمة على قدم وساق لابقاء مدينة صور المدينة الاولى في لبنان على صعيد جذب السياح العرب والاجانب".



وتمنى المجتمعون على الوزير المرتضى، رعاية وحضور اطلاق الفعاليات في 9 حزيران المقبل. وقد وافق الوزير.



ونوه الوزير المرتضى بموقع مدينة صورالعريق تاريخيا وحضاريا،وبالتعايش والألفة بين اهل المدينة"، معربا عن استعداد الوزارة "ووفق الامكانيات المتوافرة العمل على تعزيز وتفعيل الجانب الثقافي في مدينة صور، لا سيما وانها من اول مدن البحر المتوسط".

والتقى المرتضى، العميد المتقاعد فضل ضاهر وتداول واياه شؤونا ثقافية مرتبطة بالرقمنة، واثرها على الوعي الثقافي بإشكالية اسماء الشوراع لاسيما في مدينة بيروت، ووجوب بث الوعي لجهة حقوق الانسان وارتباطها بالقيم الاخلاقية الجامعة بين اللبنانيين.





وجرى الاتفاق على عقد ندوات في المحاور الثلاثة المذكورة تمهيدا لانبثاق لجان تعمل على تقديم الطروحات اللازمة.

وكان قد استقبل المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية، القاضية زينة حيدر احمد والقاضية هالا ابي حيدر، وتداول واياهما شؤونا عامّة.