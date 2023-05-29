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لبنان

الراعي يلتقي امين سر الفاتيكان

Lebanon 24
29-05-2023 | 07:17
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إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الفاتيكان، أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين. (الوكالة الوطنية)
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