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لبنان
قطع مياه الري عن القسم الشمالي لمشروع ري صيدا جزين
Lebanon 24
29-05-2023
|
07:29
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، "قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا والذي يغذي قرى و بلدات : كرخا، مراح الحباس، لبعا، الشواليق، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا و جزء من بلدات عين المير ، القرية و بقسطا، وذلك صباح اليوم الواقع في 29 / 5 /2023، بسبب حصول عطل على الشبكة الرئيسية في بلدة كفرفالوس - مراح الحباس، قبل كاسر الضغط رقم 8 بمسافة25 مترا".
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وأكدت في بيان أن "فرق الصيانة باشرت في دائرة ري لبعا بأعمال الصيانة وعليه ستكون فترة قطع مياه الري لمدة24 ساعة أقله". (الوكالة الوطنية)
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