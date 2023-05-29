قطع مياه الري عن القسم الشمالي لمشروع ري صيدا جزين

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، "قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا والذي يغذي قرى و بلدات : كرخا، مراح الحباس، لبعا، الشواليق، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا و جزء من بلدات عين المير ، القرية و بقسطا، وذلك صباح اليوم الواقع في 29 / 5 /2023، بسبب حصول عطل على الشبكة الرئيسية في بلدة كفرفالوس - مراح الحباس، قبل كاسر الضغط رقم 8 بمسافة25 مترا".