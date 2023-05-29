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لبنان

اصابة مواطن في طرابلس جراء اطلاق نار

Lebanon 24
29-05-2023 | 07:49
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اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه المدعو "س.ب" على اوتستراد  الزهرية - طرابلس واصابته بطلقات نارية في قدميه. وفر المجهولون الى جهة مجهولة، ونُقل الجريح الى احدى المستشفيات للعلاج. 
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وحضرت دورية من الجيش الى المكان والعمل جارٍ على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم. فيما لا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة. 
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