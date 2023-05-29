اصابة مواطن في طرابلس جراء اطلاق نار

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اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه المدعو "س.ب" على اوتستراد الزهرية - طرابلس واصابته بطلقات نارية في قدميه. وفر المجهولون الى جهة مجهولة، ونُقل الجريح الى احدى المستشفيات للعلاج.وحضرت دورية من الجيش الى المكان والعمل جارٍ على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم. فيما لا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.