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لبنان

بري عرض وبلحاج برامج البنك الدولي في لبنان واستقبل رئيس رابطة "كاريتاس لبنان"

Lebanon 24
29-05-2023 | 07:51
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج وعرض معه الاوضاع العامة، لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي وبرامج عمل البنك الدولي في لبنان.
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واستقبل بري رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود مع أعضاء مجلس إدارة، سلمه دعوة للمشاركة في القداس الذي ستقيمه "الرابطة" في الخامس والعشرين من شهر حزيران الجاري في سيدة مغدوشة لمناسبة اختتام اليوبيل ال50 لتأسيس الرابطة.
 
ومن زوار الرئيس بري أيضاً: الكاتب والإعلامي روني الفا الذي قدم له إصداره الجديد الذي حمل عنوان "ظرف زمان ".
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