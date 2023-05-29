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لبنان

هل تعلن المعارضة غدا عن مرشحها؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 08:55
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في سلسلة تصريحات مع قناة الجديد، نقلت عن عدد من النواب مواقفهم في الموضوع الرئاسي وامكانية ترشيح جهاد ازعور.
 
وقال النائب ملحم خلف: "لم نطلع بعد على موضوع ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية والمسألة ليست شخصية فهناك مبادئ اذ يجب ان نذهب الى رئيس انقاذي صنع في لبنان وليس ان تأخذنا رؤساء الكتل الى الخارج وتمس في كرامتنا الوطنية والوكالة المعطاة من الشعب اللبناني".
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من جهته قال النائب غسان سكاف إنّه يتواصل مع كل الافرقاء من ضفتي المجلس، مؤكدا: "ووصلنا الى شبه اتفاق سيعلن غدا او بعد غد عن مرشح للمعارضة وسنطلب بعد ان تصدر بيانات التأييد للمرشح الذي اصبح معروفا وهو جهاد ازعور ان يفتح مجلس النواب للانتخابات الرئاسية".
 
بينما قال النائب ميشال معوض: "اذا تفاهمنا على جهاد ازعور فهو يصبح مرشح نتقاطع عليه مع التيار الوطني الحر وبالتالي لا يكون مرشح المعارضة بل تكون المعارضة قبلت بمرشح وسطي و"راحت على نصف الطريق" للالتقاء مع احد افرقاء السلطة القائمة كي لا نبقى بحالة التوازن السلبي القائم في البلد".
 
وأكدت النائبة غادة ايوب: "تم اعلامنا بأن النائب جبران باسيل يسير بجهاد ازعور ونحن بانتظار الاعلان الرسمي عن الأمر من قبله حتى تتأكد كل قوى المعارضة بان هذا الاعلان جدي ونسير به".
 
 
 
المصدر: الجديد
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